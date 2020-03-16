The Common Bridge

The Common Bridge

The Common Bridge
Richard Helppie's The Common Bridge
Episode 29- COVID-19 Breakdown and Biden/Sanders 1.0
0:00
-24:50

Episode 29- COVID-19 Breakdown and Biden/Sanders 1.0

The Common Bridge's avatar
The Common Bridge
Mar 16, 2020

Rich continues to break down the Covid-19 crisis, and throws a few punches at Biden and Sanders after debate 1.0... and why Tusli Gabbard should have been on that stage.

Support the show (https://RichardHelppie.com)

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Richard Helppie · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture