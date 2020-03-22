The Common Bridge

The Common Bridge

The Common Bridge
Richard Helppie's The Common Bridge
Episode 30- Covid-19 and How our Health Care System wasn't built for it.
0:00
-16:50

Episode 30- Covid-19 and How our Health Care System wasn't built for it.

The Common Bridge's avatar
The Common Bridge
Mar 22, 2020

Rich talks about how our Health Care system, while uniquely strong in some areas, is not built for a pandemic like the current Covid-19

Support the show (https://RichardHelppie.com)

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Richard Helppie · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture