Episode 32- Quick Takes on Senators Alleged Inside Trading
Episode 32- Quick Takes on Senators Alleged Inside Trading

Mar 26, 2020

Rich talks about alleged insider trading of Democratic and Republican Senators and how the media spins that.  He also covers possible Biden VP picks.

Discussion about this episode

