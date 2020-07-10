The Common Bridge

Episode 51- Hunter Howard and Surviving Covid 19: A Patient with Solutions.
Episode 51- Hunter Howard and Surviving Covid 19: A Patient with Solutions.

Jul 10, 2020

Rich talks with entrepreneur Hunter Howard about his struggles with contracting Covid-19, and the massive action he is taking to find global solutions to manage the disease until a vaccine is found.

