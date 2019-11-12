The Common Bridge

Richard Helppie's The Common Bridge
Episode 6- Of Income Tax and Student Debt Solutions
0:00
-21:39

Episode 6- Of Income Tax and Student Debt Solutions

Nov 12, 2019

In Episode 6, Rich proposes a few more possible solutions to the Student Debt Crisis and jumps into a simplified Income Tax structure.

Discussion about this episode

