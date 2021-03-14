The Common Bridge

Richard Helppie's The Common Bridge
Episode 93- Rich's Quick Take on Covid, Biden, Confirmation Hearings and HR1
Mar 14, 2021

In the return of the Quick Take, Rich talks about current events half-way through President Biden's first 100 Days in Office.

Support the show (https://RichardHelppie.com)

